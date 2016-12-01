Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kız öldü

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kız öldü

Antalya'da "Bir Bağımlı Bir Hayat" projesiyle uyuşturucudan kurtulan ancak daha sonra uyuşturucuya yeniden başladığı iddia edilen genç kız hayatını kaybetti.


01 Aralık 2016 14:02

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki boş bir binada arkadaşı İ.B. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki T.S.A., fenalaştı. İ.B.'nin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye sevk etti. Genç kız sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. T.S.A'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Anne M.A. ise, morgda gözyaşlarına boğuldu.

Uyuşturucuyla mücadele etmişti
16 yaşında uyuşturucuya alıştığı öğrenilen ve defalarca ölümden dönen T.S.A'nın, 3 yıl önce polisin 'Bir Bağımlı Bir Hayat' projesi sayesinde uyuşturucudan kurtulduğu öğrenildi. Tiyatrolarda da rol alarak kendini uyuşturucuyla mücadeleye adayan genç kadının bir dönem bağımlılara ücretsiz danışmanlık da yapmaya başladığı belirtildi. İddiaya göre, bir süre önce tekrar başladığı uyuşturucu genç kızın sonu oldu. Arkadaşıyla birlikte boş binada uyuşturucu kullanan T.S.A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsa Akar-Adem Akalan

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç