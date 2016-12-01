Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki boş bir binada arkadaşı İ.B. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki T.S.A., fenalaştı. İ.B.'nin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye sevk etti. Genç kız sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. T.S.A'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Anne M.A. ise, morgda gözyaşlarına boğuldu.

Uyuşturucuyla mücadele etmişti

16 yaşında uyuşturucuya alıştığı öğrenilen ve defalarca ölümden dönen T.S.A'nın, 3 yıl önce polisin 'Bir Bağımlı Bir Hayat' projesi sayesinde uyuşturucudan kurtulduğu öğrenildi. Tiyatrolarda da rol alarak kendini uyuşturucuyla mücadeleye adayan genç kadının bir dönem bağımlılara ücretsiz danışmanlık da yapmaya başladığı belirtildi. İddiaya göre, bir süre önce tekrar başladığı uyuşturucu genç kızın sonu oldu. Arkadaşıyla birlikte boş binada uyuşturucu kullanan T.S.A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsa Akar-Adem Akalan



