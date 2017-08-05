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Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen genç baygın bulundu

Konya’da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu. Uyandırılamayan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen genç baygın bulundu

05 Ağustos 2017 11:59

Olay, saat 06.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde cadde üzerinde uzun süre gezen ismi öğrenilemeyen genç, uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Fenalaşan genç, yol kenarında bulunan bank üzerine oturmak istedi ancak yüksek dozda aldığı madde nedeniyle baygınlık geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından genç ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İbrahim Yetkin


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