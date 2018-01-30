Uyuşturucu kuryesi yolcu otobüsünde yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda bir otomobile yaptığı operasyonda Gökhan G. ve Yalçın İ.’yi yakaladı. Bu otomobil ile bağlantılı hareket ettiği tespit edilen Veysi B. hemen arkasından seyir halinde olan yolcu otobüsünde yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Alfi’nin de katılığı operasyonda yolcu koltuğu yanına gizlenmiş çantada 2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muhammet Özer