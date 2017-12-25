Uyuşturucu kuryesinin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, uyuşturucu transferi yaptığı tespit edilen 63 FL 458 plakalı şüpheli aracın Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmasıyla meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli aracın kaçmasıyla başlayan kovalamaca Giresun Limanı kavşağına kadar sürdükten sonra İran uyruklu şüphelinin aracı ters yöne sürmesiyle Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebioğlu yönetimindeki 28 DA 693 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Alper Nebioğlu kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nebioğlu’nun çalıştığı işyerinde mesai bitiminden sonra aracı ile evine giderken kazaya karıştığı öğrenildi.