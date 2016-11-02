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Uyuşturucu madde alıp sızan kız çocuğu, donmak üzereyken bulundu

Erzurum’da uyuşturucu madde alıp sızan kız çocuğu, donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu madde alıp sızan kız çocuğu, donmak üzereyken bulundu

02 Kasım 2016 11:40

Olay dün akşam saat 18. 30 sıralarında Yakutiye İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir vatandaş karanlık sokaktan geçerken duvar dibinde yerde baygın halde yatan 13- 14 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta soğuk havanın etkisiyle donmak üzere olan kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaparak hemen hastaneye kaldırdı.

Kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Kimlik bilgilere gizli tutulan kız çocuğunun uyuşturucunun etkisiyle sızdığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Selçuk Kaya 
ERZURUM 


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