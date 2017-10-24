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Uyuşturucu madde bağımlılarının yaşadığı ev alev alev yandı

Kağıthane’de uyuşturucu madde bağımlılarının yaşadığı iddia edilen metruk bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrası mahalleli, evde madde bağımlılarının yaşadığını belirterek tepki gösterdi.

Uyuşturucu madde bağımlılarının yaşadığı ev alev alev yandı

24 Ekim 2017 10:11
Uyuşturucu madde bağımlılarının yaşadığı ev alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Erzincan Sokak yakınındaki bir alanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin evin her tarafını sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede içeride hiç kimsenin olmadığı anlaşıldı. Soğutma çalışmalarını yapan ekipler ardından olay yerinden ayrıldı. Evin alev alev yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalleliden uyuşturucu madde bağımlıları tepkisi

Öte yandan yangın sonrası bazı vatandaşlar metruk binada uyuşturucu madde bağımlılarının yaşadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Evlerinin yanı başında kendinden geçen bağımlılarla karşılaştıklarını ifade eden mahalleli, duruma çözüm bulunmasını istedi. Mahallede yaşayan gençlerden biri, “Yangın çıkmış. İçeride biri olup olmadığını bilmiyorum. Burada kimse yaşamıyor, torbacılar falan geliyor” dedi. Bir başka genç ise, “Ben geldiğimde yanıyordu. Burada kimse kalmıyor gençler içeride uyuşturucu içiyorlar. Eroinmanlar, bonzai içenler, baliciler hepsi burada” ifadelerini kullandı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

 

 

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