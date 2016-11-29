Düzce’de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz genelinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan torbacılara karşın yürütülen çalışmada şüpheli 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde satışa hazır vaziyette 6 kilitli şeffaf poşet içerisinden 23 gram eroin, 3 adet fişek haline getirilmiş 3 gram eroin, folyo kağıdına sarılı 2 gram bonzai ve 2 dal sigara içerisine karıştırılmış bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

