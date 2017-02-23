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Uyuşturucu madde sanığı bu sefer de çalışanından özür diledi

Eskişehir tarihinin 164 kilo 242 gram ile yakalanan en yüklü uyuşturucu madde sanığı, bir önceki duruşmada 'Türkiye’den özür dilerim' açıklamasının ardından bugünkü duruşmada da tutuklu diğer sanıktan da özür dileyerek, ‘Onun bir suçu yok’ dedi.


23 Şubat 2017 12:28

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden getirdiği uyuşturucu maddenin sevkiyatını yapan bir tırı 8 Haziran 2016 günü kent merkezi girişinde durdurmuş, aracın yedek lastikleri içerisine gizlenmiş 320 paket halinde toplam 164 kilo 242 gram eroin maddesi ele geçirmişti. Olay sonrasında ekipler sürücü Orhan S. ile yanında oturan Murat Ç.’yi gözaltına almış, sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yurt içi değerinin 8 milyon 200 bin, yurt dışı değerinin de 2 milyon 500 bin Euro olduğunu belirlenen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmalarına 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan tutuklu sanık Orhan S., yanında muavin olarak çalışan diğer tutuklu sanık Murat Ç.’in bir suçunun olmadığını ileri sürerek, “Murat’ı bu işe ben bulaştırdığım için ondan özür dilerim. Özürlü bir çocuğu varmış, onun bir suçu yok. Yanımda çalıştığı için ceza almasını istemem” dedi.

Diğer sanık Murat Ç. ise pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Etiketler: eskişehir, esrar, uyuşturucu


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