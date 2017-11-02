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Uyuşturucu madde satarken yakalandılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde satarken yakalandılar

02 Kasım 2017 20:50

Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi mevkiinde metruk bir binada uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, binada arama yaptı. Metruk bina içerisinde A.Ü., E.M., ve O.K.Y. isimli şahıslar yakalanırken, üzerlerinde ve bulundukları odada yapılan aramada 8 gram ve 0,26 gram ayrı ayrı kağıda sarılı vaziyette eroin olduğu değerlendirilen madde, 1 adet makas, 2 adet kullanılmış şırınga, 2 adet teneke kutu altlığı, 1 paket açık limon tuzu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 TL para ele geçirildi.

Manavgat caddelerinde dilencilik yaptığı bilinen E.M.’nin 100 TL karşılığında Ş.M.Ö. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı anlaşılırken, Ş.M.Ö isimli şahıs da ekipler tarafından yakalandı.
Ş.M.Ö. ve O.K.Y. hakkında “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından adli işlem yapılırken E.M ile A.Ü. isimli şüpheliler ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

Arif Kaplan
 

Etiketler: uyuşturucu

 

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