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Uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır vaziyette çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı

01 Mayıs 2017 18:19

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yapan ekipler, O.C. (39), P.T. (33) ve H.K.'yı (34) gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise, satışa hazır vaziyette 5 fişek halinde daralı ağırlığı 20.09 gram, 10 fişek halinde daralı ağırlığı 5.33 gram, 3 paket halinde daralı ağırlığı 1,29 gram, porselen tabak içerisinde net ağırlığı 1,84 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ayrıca, 1 adet uyuşturucu madde tartımında ve ticaretinde kullanılan hassas terazi, uyuşturucu içimin de kullanılan çeşitli aparatlar, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 2 bin adet kilitli poşet ve bir adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet 9 mm tabanca fişeğine el konuldu.

O.C., P.T. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden O.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Kayseri, uyuşturucu


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