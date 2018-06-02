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Uyuşturucu madde ticaretine 12 yıl 6 ay hapis

Kırşehir'de 52 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan şüpheli sanık, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Uyuşturucu madde ticaretine 12 yıl 6 ay hapis

02 Haziran 2018 13:00

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.A., ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, delillerin değerlendirilmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıktan savunma aldı. Sanık, T.A., İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek üzere bindiği otobüsün Kırşehir'de mola verdiğini, dikkatsizlik sonucu otobüsü kaçırdığını belirterek, araçtaki pakette bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, sentetik kannabinoid maddesinini de göz önünde bulundurarak T.A.,'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, istinaf ve Yargıtay süreci gözetilerek adli kontrol kararıyla tahliye edildi.  

 

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