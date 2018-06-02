Uyuşturucu madde ticaretine 12 yıl 6 ay hapis

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.A., ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, delillerin değerlendirilmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıktan savunma aldı. Sanık, T.A., İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek üzere bindiği otobüsün Kırşehir'de mola verdiğini, dikkatsizlik sonucu otobüsü kaçırdığını belirterek, araçtaki pakette bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sentetik kannabinoid maddesinini de göz önünde bulundurarak T.A.,'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, istinaf ve Yargıtay süreci gözetilerek adli kontrol kararıyla tahliye edildi.