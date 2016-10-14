Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alındı. Şüpheliler Kale ilçesinde polis ekiplerini fark etmesi üzerine ellerindeki uyuşturucu maddeyi ormanlık alana bırakıp kaçtı. İki ayrı araçla çalışan şüpheliler, polis tarafından takibe alındı. Aracı durduran polis ekipleri araçta arama yaptı. Polis, ormanlık alana atılan 5 çuval içine gizlenmiş 10 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, ticari araçta yapılan aramada esrarı tartmak için hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu