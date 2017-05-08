Uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlene operasyonlarda Muğla’da 18 kişi gözaltına alındı.

Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 99 gram esrar, 4 adet Ecstasy hap, 51 kök kenevir bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda, G.P., A.A., V.K., E.Ş., U.B., S.D., M.A., B.C.Y., A.Ş., T.A., A.Ç., İ.Ö., A.G., T.C., D.B.S, A.K., C.G.K ve B.D. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekler.

Cihat Cura

