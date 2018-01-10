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Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Niğde merkezli 3 ilde "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yapılan operasyonda mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 19’u tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

10 Ocak 2018 22:21

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde, Kayseri ve İstanbul illerinde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 71 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 19.16 gram metamfetamin, 33.40 gram eroin, 0.60 gram bonzai, 26.53 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 0.35 gram metamfetamin, 0.50 gr eroin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 71 şahıstan 24’ü emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 24 kişiden F.T., A.Z, M.T.,E.A.,E.Y.,E.K,İ.Y.,İ.B,K.D.,M.T,M.Y.,M.G.,O.T,R.B.,S.K.,S.Ö.,Y.C.,U.B. ve Y.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

 

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