Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir araç içinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonla gözaltına aldığı biri bayan olan İ.A, R.Y. ve İ.F isimli şahısların emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli daha sonra uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Ekipler tarafından dün yapılan operasyon kapsamında takipteki şüpheli otomobili kent girişinde durdurarak şahıslar üzerinde yaptığı aramada paketlenmiş satışa hazır vaziyette 200 gram ve yine sıkıştırılarak ayrı ayrı satışa hazır hale getirilmiş 6,5 gram kubar esrar, 88 ectasy uyuşturucu hap ve 2,5 gram uyuşturucu madde (methamphetamine) ele geçirilmişti.