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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

20 Ocak 2017 21:26

Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, yapılan operasyon kapsamından İ.A., R.Y. ve İ.F. isimli şahıslar üzerlerinde satışa hazır vaziyette 200 gram ve yine sıkıştırılarak ayrı ayrı satışa hazır hale getirilmiş 6,5 gram kubar esrar, 88 ecstasy uyuşturucu hap ve 2,5 gram uyuşturucu madde (methamphetamine) ele geçirilmişti.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. 

Yasin Erdem


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