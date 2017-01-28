İki aydan bu yana süren teknik takip sonucunda harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 kişiyi zehirlemişler

Teknik takipler sonucunda uyuşturucu tacirlerinden uyuşturucu alan 17 kişinin ifadesinin ardından ekipler harekete geçti. Süleymaniye, Mahmudiye, Osmaniye, Kemalpaşa ve Tahtaköprü mahallelerindeki adreslere gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda evler didik didik arandı. Aramalarda 200 gram esrar ele geçirildi. Adreslerde bulunan 49 yaşındaki Halil B., 39 yaşındaki Hakan S., 26 yaşındaki Caner Y., 35 yaşındaki Metin T., 35 yaşındaki Halil K. ve 20 yaşındaki Gökhan D. gözaltına alındı.

Öte yandan, aynı gün daha önceden uyuşturucu ticaretinden aranan 26 yaşındaki Doğan A. ise KOM ekiplerinin dikkati üzerine yolda yürürken kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Salih Bakıcı

