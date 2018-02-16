Diğer
Kategoriler

Uyuşturucu operasyonunda sağlık görevlisi de gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda sağlık görevlisi de gözaltına alındı

16 Şubat 2018 08:48

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu H.E(34), K.I(30), V.I(31) ve F.V(41) yakalandı. Şahısların üst, ev ve araç aramalarında 5 parça halinde toplam 15.8 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 parça halinde esrar maddesi ve 22 adet uyuşturucu haplardan extacy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç