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uyuşturucu operasyonunda terörist başı Öcalan'ın posteri ele geçirildi

İstanbul’da 8 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda baskın yapılan bazı adreslerde terörist başı Abdullah Öcalan’ın posteri ile PKK’lı teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi.


13 Ekim 2016 13:06

İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Bahçelievler ve Yenibosna’da belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat ekipleri ve polis helikopterinin destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir yuvasından PKK çıktı
Polis ekiplerinin Bahçelievler’de arama yaptığı bir adreste terörist başı Abdullah Öcalan’ın posteri ile PKK’lı teröristlere ait fotoğraflar çıktı. Adreste gözaltına alınan şüphelilerin ise terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edildi.

Tugay Saday
 

Etiketler: abdullah öcalan


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