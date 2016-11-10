Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 3 gün önce İlkadım ilçesi Hastanebaşı mevkisinde uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 15 gün süren takip sonucu düzenlenen operasyonda F.Ç.(37), T.A.(44), E.G.(31), Ö.K.(25), Ş.B.(37), İ.C.(35), A.T.(26) ve 17 yaşındaki E.Ç. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alının şahıslarla birlikte paketler halinde satışa hazır 115 gram bonzai, bir miktar esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren 26 bin lira para, 2 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 8 kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN