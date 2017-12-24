Diğer
Kategoriler

Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

Adana'da bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, çok sayıda mermi ile 208 gram 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

24 Aralık 2017 11:00
Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine D.K. (59) ve A.B.'nin (52) iş yerine operasyon düzenleyerek, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Hassas burunlu köpek bazı noktalara tepki verince, yapılan kontrolde 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar olan 'skunk' ele geçirdi. Polis iş yerinde daha fazla uyuşturucu olabileceğini düşünerek aramasına devam ettiği sırada sandıklar içinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.K. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: cephane

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç