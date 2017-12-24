Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine D.K. (59) ve A.B.'nin (52) iş yerine operasyon düzenleyerek, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Hassas burunlu köpek bazı noktalara tepki verince, yapılan kontrolde 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar olan 'skunk' ele geçirdi. Polis iş yerinde daha fazla uyuşturucu olabileceğini düşünerek aramasına devam ettiği sırada sandıklar içinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.K. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

