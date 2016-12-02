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Uyuşturucu partisine baskın: 6 gözaltı

Samsun'da bir evde uyuşturucu partisi yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu partisine baskın: 6 gözaltı

02 Aralık 2016 11:22

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda H.V.'ye (32) ait eve baskın düzenledi. Evde uyuşturucu içtikleri iddia edilen 5 kişi de suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada bir paket bonzai ele geçirildi. 5 kişi uyuşturucu içmekten haklarında yapılan yasal işlemin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, ev sahibi H.V. ise "uyuşturucu ticareti ve yer temin etmek" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay
 

Etiketler: uyuşturucu


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