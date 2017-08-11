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Uyuşturucu satan sevgililer teknik takibe yakalandı

Antalya’da motosikletle uyuşturucu madde servisi yaptığı iddia edilen çift gözaltına alındı.

Uyuşturucu satan sevgililer teknik takibe yakalandı

11 Ağustos 2017 15:20

Antalya’nın en gözde caddelerinden Işıklar ve Konyaaltı’nda sevgili çiftin uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını alan narkotik ekipleri harekete geçti. Günlerce Gülabi Ç.(37) ve Ceylan S.'yi(26) teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçtiğimiz gün operasyon için düğmeye bastı. Çiftin, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki ikametine yapılan baskında, 701 gram esrar ve skunk, 46 gram metamfetamin, 31 paket içime hazır kokain, kilitli poşetlerde 105 adet ecstasy hap, sahte kimlik ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Gülabi Ç.’nin sahte kimlik kullandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Öte yandan çiftin, telefonla sipariş aldığı ve uyuşturucuları motosikletle dağıttığı kaydedildi.
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

İsa Akar-Adem Akalan

 


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