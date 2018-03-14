Uyuşturucu satıcıları ekiyor, İHA'lar buluyor

Uyuşturucu tacirlerinin ormanlık ve tarım alanlarına izinsiz ektiği esrar, haşhaş ve kenevir maddeleri gerçekleştirilen operasyonlar esnasında kullanılan insansız hava araçları sayesinde rahatlıkla tespit edilmeye başlanıldı. Uyuşturucu tacirlerince tarlalara ekilen farklı maddeler hain emellerine ulaşamadan, İHA'lar üzerine konulan sensör ve kameralarla belirleniyor. Bir süredir kolluk kuvvetlerince ormanlık ve tarım alanlarına yönelik yapılan birçok operasyonda kullanılan İHA'lar, adeta uyuşturucu tacirlerinin kabusu haline geldi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent içerisinde faaliyet gösteren, yerli ve tam teşekküllü İHA'lar üreten firma Ar-Ge Müdürü konuyla alakalı olarak; kaçakları takip edebilmek için İHA'larda bulunan multispektral kameralar sayesinde, havadan tarladaki ekili olan bütün ürünün ne olduğunu ve arasına serpilmiş hangi ürünlerin olduğunu tamamen görebildiklerini söyledi.

Havadan, tarlada ekili ürünleri tespit ediyor

Keşif yapma, gözetleme ve takip etme alanında kullanılan bir drone modelinin tasarım ve üretimini gerçekleştiren ve ürettikleri İHA’lardan 500 tanesini Bangladeş Ordusu’na satarak ülke ekonomisine katkıda bulunan drone firması Ar-Ge Müdürü Akay Yeşilöz, "Kolluk kuvvetleri haşhaş ve kenevir ekimlerini, kaçakları takip edebilmek için İHA'larda bulunan multispektral kameralar ile havadan tarladaki ekili olan bütün ürünün ne olduğunu, aralarında serpilmiş hangi ürünler olduğunu, bununla beraber daha fazla ne ekilebilir ne ekilemez bu gibi incelemelerde bulunabiliyorlar" dedi.

"İHA'ları sinek boyutuna kadar küçültmeyi planlıyoruz"

Yeşilöz, gelecek tarihlerde İHA'ların boyutlarını çok daha fazla küçülteceklerini planladıklarını belirterek, "Bununla birlikte termal kamera kullanımı oldukça fazla var. Sentetik açıklı radar dediğimiz sistemler var. Bu sistem tamamıyla yerdeki bütün alanı görebiliyorsunuz. Ve en önemi olan sistemlerinden birisi de istihbarat sistemleridir. İHA'ların daha küçükleriyle bu istihbarat sistemlerini görebiliyorsunuz. Cephe gerisi ve cephe ilerisi istihbarat detayları ve askeri bilgileri alabiliyorsunuz. Gelecekte bu İHA'ların çok daha fazla küçülterek yani normal bir sinek boyutuna kadar küçültmeyi planlıyoruz ki küçültebilen sistemler şu anda mevcut, daha da küçükleri yapılması planlanıyor. Bizim hedeflerimizin arasında bu askeri sistemde kullanılan casus sistemleri olarak tanınan sistemlerde daha da küçüklerini yapmayı planlıyoruz. Bununla beraber bu küçülmüş İHA'lar silahlandırılabiliyor. Görüntü işleme algoritmaları sayesinde bir kişiyi tanıyıp onu öldürmeye dahi gidebiliyorlar. Boyutları o kadar küçük olabiliyor ki inanamıyorsunuz. Bununla ilgili yurt dışında firmaların çalışmaları mevcut. İnşallah biz de bu çalışmalara burada devam edeceğiz" diye konuştu.

Burak Can Tokyürek

