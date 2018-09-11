Uyuşturucu satıcılarına Ağustos ayı darbesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bu yılın ilk 8 ayında 94 bin 853 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 27, gözaltı sayısında yüzde 25, tutuklu sayısında ise yüzde 8'lik artış yaşandı. Geçen yıl 8 aylık dönemde 72 bin 662 operasyonda 103 bin 257 kişi gözaltına alınmış, bunların 13 bin 853'ü tutuklanmıştı.

8 ayda 48 ton esrar ele geçirildi

2018'in ilk 8 ayında uyuşturucu operasyonlarında 48 ton esrar, 11 ton 983 kilogram eroin, 1 ton 79 kilo gram kokain, 180 kilogram afyon, 535 kilogram bonzai hap, 306 kilogram metamfetamin, 6 milyon 168 bin 25 adet ecstasy, 8 milyon 674 bin 754 adet captagon, 399 bin 111 adet sentetik ecza ve 6 milyon 565 bin 543 adet kök kenevir ele geçirildi.

Ele geçirilen eroin miktarı yüzde 53 arttı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ele geçirilen madde miktarlarını da arttırdı. Buna göre,2018 ile 2017'nin ilk 8 ayı kıyaslandığında; geçen yıl 7 ton 850 kilogram eroin ele geçirilirken bu yıl 11 ton 983 kilogram eroin ele geçirildi. Geçen yıla göre eroin yaklaşık yüzde 53, kokain yüzde 54, ecstasy yüzde 334,8 arttı. Metamfetamin yüzde 2, afyon yüzde 26, bonzai yüzde 16, captogon ise yüzde 50 azaldı.

Son bir ayda yaklaşık 2 ton eroin, 2 ton esrar, bir ton kokain, 23 kilogram afyon, 2 milyon 414 bin 475 adet captagon, 7 bin 700 adet sentetik ecza ve 757 bin adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerde bu yılın Temmuz ve Ağustos ayları kıyaslandığında; kokain yüzde 3 bin 843, eroin yüzde 426, afyon yüzde 19, ecstasy yüzde bin 710 arttı.