Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi’nde elini kolunu sallayarak uyuşturucu satışı yapan torbacılara karşı, vatandaşlar yoğun bir mücadele başlattı. Polisin çalışmalarına rağmen gözaltına alınan şahısların da serbest bırakılması, vatandaşları çileden çıkardı. Yaşanan bu manzaranın ardından çareyi nöbet tutmakta bulan vatandaşlar, sokağın ortasına kurdukları sobanın başında uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele başlattı. Sesini yetkililere duyurmak için nöbetlerini 13 gün geçmesine rağmen bırakmayan vatandaşlar, uyuşturucuya karşı caydırıcı yasaların çıkmasını istiyor.

Sokakta vatandaşlarla birlikte nöbet tutan Yeni Çamlıca Mahalle Muhtarı Fazlı Sarısoy, "Mahallemizde uzun zamandan beridir devam eden bir uyuşturucu sıkıntısı var. Her sokağımızda uyuşturucu içiliyor ve satılıyor. Gençlerimiz demiyorum bakın, şu an çocuklarımız uyuşturucu mağduru durumunda. Okullarımızla sıkıntımız var. Burada uyuşturucu satıcıları tarafından bir eve baskın düzenlendi. Bunun üzerine halk da tepki göstererek ayaklandı. Biz de muhtarlık olarak halkın yanında olduk ve bu sokakta bir direniş başlattık. Buradan sesimizi duyurmaya başladık. İnşallah sesimizi duyurup uyuşturucu ile ilgili kanunların bir an önce değişmesi gerekiyor. Yani kanunlarımız yetersiz. Polisimiz yakalıyor ama bir şekilde dışarı çıkıyorlar" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu satıcıları kardeşinin evini bastı

Mahalleliyi çileden çıkaran en son olay torbacıların bir evi basması üzerine yaşandı. Şikayet eden vatandaşın bulunduğu evi basan torbacılar, evde bulunanları darp etti. Kardeşinin evi basılan Şevki Gülden, “Mahalle olarak yaşadığımız sıkıntı büyük. Yani bu bir günlük veya bir haftalık olay değil. Bu aslında Türkiye’nin sorunu da biz bunu 5 seneden beridir burada yaşıyoruz zaten. Bununla ilgili çok şikayetler oldu. Güvenlik güçlerimiz görevini yaptı, alıp götürdüler. Kanunlarımız yetersiz olduğu için bunlar serbest bırakılıyor. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için mesela benim kardeşimin evi uyuşturucu satıcıları tarafından basıldı. 'Bizi niye şikayet ettiniz' diye evi bastılar. Darp olayı yaşandı. Binanın kapısı zorlandı. Savcılıkta olayla ilgili dosya var. Ama biz olaya kişisel bakmadık. Kardeşim falan önemli değil. Biz buna toplumun sorunu olarak bakıyoruz. Çünkü terörden daha büyük bir sorun haline geldi” diye konuştu.

Sobanın başında nöbet tutan bir vatandaş ise, “Burada biz uyuşturucuyu protesto ediyoruz. Gençlerimiz zehirlenmesin, yavrularımız zehirlenmesin diye mücadele ediyoruz. Devletimiz her zaman yanımızda ama devletimizden caydırıcı cezalar vermesini istiyoruz. Yasayı değiştirip, içici ile satıcıyı aynı kefeye koymasını istiyorum ki caydırıcı olsun ki gençliğimizi bu pislikten kurtaralım” ifadelerini kullandı.

Polisin mahalledeki uygulamaları sürüyor

Öte yandan, vatandaşların nöbet tuttuğu Yeni Çamlıca Mahallesi de polis tarafından adeta ablukaya alınmış durumda. Her sokak başında bir polisin bulunduğu mahallede, uyuşturucu satıcılarına karşı süren çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Polis, gördüğü her şüpheli şahsı kontrol ederken, araçları da durdurarak didik didik arıyor.

Mustafa Esen-Metin Başar