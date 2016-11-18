Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güneydoğunun çeşitli illerinden uyuşturucu getirip Kula ilçesinde sokaklarda gençlere uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 kişiyi iki ay önce takibe aldı. İki aylık takip sonrasında ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A., H.A. ile E.G. gözaltına alındı. 3 kişi sorgularının ardından uyuşturucu madde satmak, bulundurmak ve temin etmek suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Şahıslar yapılan sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 tane kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet 7.65 tabanca, 139 adet mermi, bir av tüfeği, 36 gram esrar maddesi, 105 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 fişek bonzai ele geçirilmişti.

Hasan Yiğen

