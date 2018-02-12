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Uyuşturucu satıcısı 7 kişi adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu sattıkları öne sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcısı 7 kişi adliyede

12 Şubat 2018 11:46

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir’de sokak satıcılarının yakalanması ve satmak için getirdikleri uyuşturucu maddeleri temin ettikleri şahıs ve yerlerin deşifre edilip, yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda İstanbul, Bilecik/Bozüyük, Kütahya ve Eskişehir’de toplam 8 adreste arama yapıldı. Yürütülen planlı operasyon süresince toplam 39 şahıs yakalanırken, 29 şahsa "Uyuşturucu Madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Eskişehir’e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin temin edildiği İstanbul’daki şüpheli şahıs başta olmak üzere 3’ü kadın toplam 10 "Uyuşturucu madde sokak satıcısı" yakalandı. 2 kadın ve 1 yaşı küçük şahsın aralarında bulunduğu toplam 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
Operasyon süresince; 584,54 gram bonzai, 161,30 gram toz esrar, 31.30 gram kubar esrar, 12,15 gram kokain, 56 adet ecstacy hap, 1,43 gram skunk, hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 24 fişek ele geçirildi. 

 

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