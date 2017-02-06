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Uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılığı yapan şahsı yakaladı.


06 Şubat 2017 16:48

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yaptığı çalışma neticesinde bir şahsı yakaladı.
Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesi 807. Sokak Kalenin alt kısmında bulunan kafe önünde uyuşturucu madde satmak isteyen Veysel B. A. adlı şahıs yakalayan polisler şahsın üzerinde 3 paket satışa hazır 9 gram kubar esrar maddesi ve 10 adet extacy hap ele geçirdi.

Polis uyuşturucu madde satışı yapan şahsı ifadesini almak üzere Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele


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