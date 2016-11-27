Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Polis, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yaparken bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sevgili oldukları öğrenilen B.H.K. (24) ve Y.B. (20) otomobilden indirilerek, araçta yapılan aramada kaputun içinde 1 kilo 170 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine sevgililer gözaltına alındı. Polis, Seyhan ilçesi Şakirpaşa ve Ova Mahallesi’nde yapılan operasyonda ise 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan H.A.’nın üzerinde 15 paket kokain ele geçirildi.

Zanlılar, emniyete getirilerek sorguya alındı. Sevgililerin sorgularında kokaini İstanbul’dan aldıklarını, içici olduklarını, Adana’da torbacılara para kaptırmamak için İstanbul’dan aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Sevgililerin 1 kilo 170 gram kokaine 55 bin dolar verdiği, kokainin gerçek değerinin ise 110 bin dolar olduğu öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan sevgililerin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.