Van'da otomobile zulalanan piyasa değeri 500 bin TL değerinde 15 kilo eroini Mersin'e götürürken eşi ile birlikte Kayseri'de yakalanan ve 'uyuşturucu madde nakletme' suçundan tutuklu yargılanan sanık, "Eğer uyuşturucuyu Mersin'e ulaştırabilseydim 50 bin Euro vereceklerdi" dedi. Sanığın tutuksuz yargılanan eşi ise, uyuşturuculardan hiç haberi olmadığını, aile süsü vermek için eşinin kendisini kullandığını belirterek, eşine boşanma davası açtığını söyledi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.Y. (47) ile tutuksuz sanık E.U.Y. (45) ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede suçunu itiraf eden 47 yaşındaki tutuklu sanık S.Y., "Aracı benim borçlarım olduğu için Mersin'de eşimin adına aldım. Daha sonra Kayseri'ye geldim. Eşime iş için Van'a gideceğimi söyledim o da gelmek istedi. Eşimin hiçbir şeyden haberi yoktu. Van'da eşimi bir otele yerleştirdim. M.A.Y. isimli şahsın evini teşhis edebilirim. Orada araç içerisine uyuşturucuları zulaladı. Uyuşturucuları o şahıs zulaladıktan sonra ben tekrar otele geçtim. Daha sonra eşimle Kayseri'ye, oradan da Mersin'e gidecektim. Kayseri'de polis ekiplerince yakalandım. Plakanın sahte olduğunu bilmiyordum. Eğer uyuşturucuyu Mersin'e ulaştırabilseydim 50 bin Euro vereceklerdi. Uyuşturucuları teslim edeceğim kişiler M.A.Y. ile C.Y.'dir. Mersin'de ve İstanbul'da otomotiv işletmeleri var" diye konuştu.

"Eşime boşanma davası açtım"

45 yaşındaki tutuksuz sanık E.U.Y. ise öğretmen olduğunu belirterek, "29 Mayıs Cumartesi günü eşim iş için Van'a gideceğini söyledi. Benim evimde kediler besliyorum. Van kedilerini merak ettiğim için ve vakit geçirmek için yola çıktık. Orada bir otele yerleştik, şehri turladık, yemek yedik. Ben oteldeyken eşim gece yarısı geldi. Sabah da tekrar yola çıktık. Kayseri'ye geldiğimizde polis tarafından durdurulduk. Biz ailece, sülalece uyuşturucuya karşıyız. Kesinlikle bilgim yoktu. Uyuşturucu naklederken eşim maalesef aile süsü vermiş. Bu olayın ardından eşime boşanma davası açtım" ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık E.U.Y.'nin ağladığı görüldü.

Mahkeme heyeti S.Y.'nin itiraf ettiği kişiler M.A.Y. ile C.Y. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

29 Mayıs'ta Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşınacağı ihbarı üzerine Kayseri- Sivas karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Polis ekipleri S.Y (47) idaresindeki 33 SY 490 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Sedef’in araçta yaptığı incelemede otomobilin ön ve arka tampon kısmına özel olarak yapılmış zula tabir edilen bölgeye gizlenmiş üzeri pul biberle kapatılmış 15 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler tarafından gizlenen bölmeden çıkartılan ve yarım kilo halinde hazırlanmış 30 paket uyuşturucu ile birlikte evli oldukları belirlenen S.Y. ve eşi E.U.Y. (45) çiftini gözaltına aldı. S.Y. tutuklanırken, eşi E.U.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şeref Kahraman