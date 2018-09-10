Uyuşturucu taciri 2 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen R.E., E.Ş., ile E.D., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan R.E. ve E.Ş., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.D., isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir