İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu taciri 2 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu taciri 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu taciri 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen R.E., E.Ş., ile E.D., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan R.E. ve E.Ş., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.D., isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.