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Uyuşturucu taciri kadın ve arkadaşı tutuklandı

Bursa’da narkotik ekipleri zehir tacirlerine gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi 400 gram esrar, 36 adet extacy hap ile birlikte gözaltına aldı.

Uyuşturucu taciri kadın ve arkadaşı tutuklandı

18 Ocak 2017 09:07

Alınan bilgiye göre, narkotik ekipleri C.T (24) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının ihbarını aldı. Ekipler bir süre C.T.”yi takibi aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler C.T,’nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 228 gram esrar maddesi 13 gram bonzai ele geçirildi. C.T. emniyetteki ifadesinde uyuşturucuyu G.Ö isimli bir bayandan temin ettiğini söyledi. Ekipler G.Ö isimli kadını da bir süre takibe alarak evine operasyon düzenledi. G.Ö’ nün evinden ise 213 gram esrar, 36 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek çıktı. Gözaltına alınan G.Ö, ve C,T, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi “ uyuşturucu ticareti yapmak “ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Cengiz Gündüz

Etiketler: tutuklama, uyuşturucu taciri kadın


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