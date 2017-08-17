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Uyuşturucu taciri kadından tuhaf savunma

Samsun’da jandarma tarafından evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen ve kocası ile birlikte gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan kadın, astım hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle içmek için dişi Hint keneviri ektiğini ve kubar esrar elde ettiğini savundu.

Uyuşturucu taciri kadından tuhaf savunma

17 Ağustos 2017 18:42

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Seymenler Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda S.C.’nin (48) evine operasyon düzenledi. Jandarmanın eve geldiğini gören S.C.’nin eşi A.C. (41) de evde poşet içinde bulunan 1 kilo kubar esrarı pencereden dışarı attı. Jandarma ekipleri söz konusu esrarı atıldığı yerde ele geçirirken, gözaltına alınan karı-kocanın tarlasında ekili 123 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve evde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca mermisi ve 128 adet av fişeği ele geçirildi.

S.C., "Evimizde ele geçen kubar esrar ve mısır ve fasulye tarlasında ele geçen dişi Hint keneviri bitkilerinden benim haberim yok. Bir yıl önce esrar maddesi içmiştim. Ancak ele geçen esrar maddeleri ve dişi Hint keneviri bitkilerimden haberim yok" dedi.

A.C.adlı kadın ise, "Evde ele geçen kurutulmaya bırakılmış Hint kenevirini kuş yemi zannederek aldım. Kurutup içtiğimde astıma iyi geldiğini duydum. Uzun yıllardır sigara içmekteyim. Esrar maddesini de Samsun sahilinde gezerken bir arkadaşım verdiğinde içmiştim. Mısır tarlası ve fasulye tarlasına Hint kenevirini ben ektim. Eşimin bilgisi yoktur. Ben bunları kurutup içecektim" diye konuştu.

Jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.C. ve A.C. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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