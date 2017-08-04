Uyuşturucu taciri operasyonunda 14 tutuklama

Operasyon, önceki gün sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirilmişti. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcısı olarak bilinen 11 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 ay boyunca şahıslar üzerinde teknik ve fiziksel olarak takip yaparak, yeterli delil ve bulguya ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezli Kırşehir olmak üzere 2 ilde 11 ayrı şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 1 şüpheli ise yakalanamadı. Operasyonda, evlerde, iş yerlerinde ve pansiyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 560 gram esrar maddesi, 12 gram bonzai, 145 adet ecstacy hap, 2,5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Polis, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ek bir operasyon daha gerçekleştirerek 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam 15 kişinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği operasyonda, şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yasin Can