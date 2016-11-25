Kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti, görevli memura mukavemet ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek suçlarından adliyeye sevk edilen yaralı genç hakkında 6 ayrı oto hırsızlık suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Vakıfköy Mahallesi'nde 16 BU 112 plakalı otomobil ile gezen 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratına ulaşan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobili takibe aldı. Yaşanan kovalamacada kaçamayacaklarını anlayan 4 şahıs, Vakıfköy lambalarında otomobili terk edip kaçmak istedi. Arabanın arka koltuğundan inen 18 yaşındaki E.S. kaçarken, belinden çıkardığı tabanca ile bir polis memuruna ateş etti. Polis memurunun ayağından vurduğu E.S. yere düşünce yakalandı. Otomobilin sürücüsü Uğur A.(24) da olay yerinde gözaltına alınırken, İsminin Ahmet K. (32) ve Erhan (25) olduğu öğrenilen 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Gözaltına alınan 2 şahıstan otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Uğur A, uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yaralı halde hastaneye kaldırılan E.S. ise bugün akşam saatlerinde Cinayet Büro ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. E.S.’nin kaçmaya çalıştığı sırada cebinden çıkarıp attığı poşetten 250 gram esrar çıktı.

Kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti, görevli memura mukavemet ve genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek suçlarından adliyeye sevk edilen E.S.’nin ayrıca 6 ayrı oto hırsızlık olayı ile ilgili arandığı belirtildi.

Uğur Uslubaş