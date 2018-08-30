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Uyuşturucu taciri tutuklandı...

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır vaziyette esrar ele geçilirken olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu taciri tutuklandı...

30 Ağustos 2018 17:19

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacımehmetli Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığının bilgisine ulaştı. Tespit üzere harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 7 parça halinde toplam 38,6 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili 30 yaşındaki Sezai K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Sezai K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Erdal Anak 

 

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