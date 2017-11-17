Uyuşturucu taciri tutuklandı | Kırıkkale haberleri

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehirde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yenimahalle Mahallesi’nde A.T. adlı şahıs, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. A.T.’nin evinde yapılan arama sonucunda ikametin değişik yerlerinden toplam ağırlığı 713 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Mehmet Temizyürek

