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Uyuşturucu taciri tutuklandı | Kırıkkale haberleri

Kırıkkale’de suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu taciri tutuklandı | Kırıkkale haberleri

17 Kasım 2017 22:53

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehirde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yenimahalle Mahallesi’nde A.T. adlı şahıs, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. A.T.’nin evinde yapılan arama sonucunda ikametin değişik yerlerinden toplam ağırlığı 713 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.T. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

Mehmet Temizyürek
 

 

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