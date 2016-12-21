13 Temmuz'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İ.İ., E.G., H.K. ve S.S.Ö. ikametlerinde yakalandı. Yakalanan şahısların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 5 fişek eroin maddesi, 1 fişek bonzai maddesi, 10 gram esrar maddesi ile bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerde 4 ayrı suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen S.S.Ö. cezaevine teslim edilirken, İ.İ. ve E.G. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K. ise serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar İ.İ. ve E.G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.G. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Olay günü H.K.'nin kullandığı araç ile mahalleye geldik. İ.İ. ile babamın evi karşı karşıya. İ.İ. arabaya gelerek, bahçede mangal yaktığını belirterek bizi davet etti. S.S.Ö. bahçede mangal yakıyordu. İ.İ. eve girdiği sırada polisler geldi, sonrasında buradayım. O gün de uyuşturucu kullanmıştım ama kimseye satmadım. Ailemden utandığım için bile o gün uyuşturucu kullandım diyemedim. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık İ.İ. ise "Ben sürekli uyuşturucu kullanırım. O gün krizdeydim. Bunların bulunduğu araca gidip uyuşturucu kullandım. Sonra krizim geçince evin bahçesine gittik, mangal yapıyorduk. Ben içeri girdiğimde polis gelmişti. Evde bulunan maddeler bana aittir. Ben içiciyim. Takdir sizin" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.İ.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 700 TL adli para cezası verdi. Sanık E.G.'ye uyuşturucu kullanıcısı olduğu kanaatine vararak, 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme bu cezayı erteleyerek sanığı tahliye etti.

Şeref Kahraman

KAYSERİ