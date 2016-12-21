Diğer
Kategoriler

Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinin ardından evin bahçesinde mangal yaktıkları sırada polis tarafından eroin, bonzai ve esrar ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan iki sanıktan birine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, diğer sanık tahliye oldu.


21 Aralık 2016 12:53

13 Temmuz'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İ.İ., E.G., H.K. ve S.S.Ö. ikametlerinde yakalandı. Yakalanan şahısların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 5 fişek eroin maddesi, 1 fişek bonzai maddesi, 10 gram esrar maddesi ile bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerde 4 ayrı suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen S.S.Ö. cezaevine teslim edilirken, İ.İ. ve E.G. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K. ise serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar İ.İ. ve E.G. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık E.G. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Olay günü H.K.'nin kullandığı araç ile mahalleye geldik. İ.İ. ile babamın evi karşı karşıya. İ.İ. arabaya gelerek, bahçede mangal yaktığını belirterek bizi davet etti. S.S.Ö. bahçede mangal yakıyordu. İ.İ. eve girdiği sırada polisler geldi, sonrasında buradayım. O gün de uyuşturucu kullanmıştım ama kimseye satmadım. Ailemden utandığım için bile o gün uyuşturucu kullandım diyemedim. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık İ.İ. ise "Ben sürekli uyuşturucu kullanırım. O gün krizdeydim. Bunların bulunduğu araca gidip uyuşturucu kullandım. Sonra krizim geçince evin bahçesine gittik, mangal yapıyorduk. Ben içeri girdiğimde polis gelmişti. Evde bulunan maddeler bana aittir. Ben içiciyim. Takdir sizin" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.İ.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 700 TL adli para cezası verdi. Sanık E.G.'ye uyuşturucu kullanıcısı olduğu kanaatine vararak, 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme bu cezayı erteleyerek sanığı tahliye etti. 

Şeref Kahraman
KAYSERİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç