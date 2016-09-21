Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Y.E. ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ü. uyuşturucuları sanıktan aldığını söyledi.

Sanık Y.E.'nin avukatı ise tanık olarak dinlenen M.Ü.'nün Y.E. ile konuşurken tape kayıtlarında 'Rent a car sana 300'e olur' diyerek, şifreli konuştuklarını uyuşturucuyu M.Ü.'nün müvekkiline verdiğini iddia ederek, "Müvekkilimin üzerinden çıkan 0.10 gram uyuşturucu maddesi bonzai, ne satış ne de içmek için yeterli değildir. Müvekkilim 2014 yılında öldürülen ağabeyinin cinayetini çözmek için uyuşturucu satıcıları ile bu pisliğe bulaştığını her duruşmada söylemiştir. Uyuşturucu satmamış, satın almıştır" diye konuştu.

Sanık Y.E. de "Yüce adaletinize sığınıyorum. Ben uyuşturucu satmadım, aldım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçunu sabit görerek, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 37 bin 200 TL adli para cezası verdi.

