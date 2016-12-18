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Uyuşturucu tacirine 3 yıl 4 ay ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu temin etmek iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, toplam 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Uyuşturucu tacirine 3 yıl 4 ay ceza

18 Aralık 2016 12:25

Alanya'da geçen Ağustos ayında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve temin etmek iddiasıyla tutuklanan Murat U., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Murat U. ifadesinde, uyuşturucu ticareti yapmadığını, içici olduğunu, bundan pişmanlık duyduğunu söyleyerek, beraatını talep etti. Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Murat U.’ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Duruşmaların ardından sanık tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

Rıza Yanık


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