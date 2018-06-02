Uyuşturucu tacirine suçüstü!

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri ve NARKO ekipleri yaptıkları ortak operasyonla, Y.D. adlı şahsı (27), T.S (31) ve C.Ş. (21) adlı kişilere uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. T.S.’nin üzerinde yaptıkları aramada satın almış olduğu esrar maddesi ele geçirildi. T.S. ve C.Ş.'ye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapan ekipler, 2 şahsı serbest bırakırken, Y.D. adlı uyuşturucu madde satıcısını da gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.D.'nin evinde de arama yapan ekipler, paketlere sarılı esrar maddeleri, uyuşturucu içimindekullanılan düzenek, sigara sarma kağıtları ve saksı içine dikilmiş 1 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Sorgusunun ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen Y.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet İsa Atagöz

