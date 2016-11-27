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Uyuşturucu tacirleri lazerle haberleşiyormuş

İzmir’de mahallelerine yuvalanan uyuşturucu satıcılarından yakınan vatandaşlar, zehir tacirlerine tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, uyuşturucu tacirlerinin lazer ışığıyla haberleştiklerini ve polislerden kaçtıklarını anlattı.

Uyuşturucu tacirleri lazerle haberleşiyormuş

27 Kasım 2016 23:26

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir araya gelen mahalle sakinleri geçtiğimiz günlerde inşaat halindeki binanın ikinci katından düşerek hayatını kaybeden Salih Yaman’ın (19) arkadaş çevresi kurbanı olduğunu savunarak, uyuşturucuya karşı eylem yaptı. Naldöken Kültür Merkezi'nde toplanan vatandaşlar, yetkililerden mahallelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin arttırılmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla sohbet ederken inşaat halindeki binanın ikinci katından beton zemine düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Salih Yaman’ın ölümünden uyuşturucu satıcılarını sorumlu tutan mahalle sakinleri, “Uyuşturucuya Hayır” yazılı dövizlerle uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdi.

Zehir tacirlerine tepki gösterenlerden Haydar Görücü (43), “Bu toplantılar, köyümüzdeki çok acı bir olaydan ortaya çıktı. O çocuk belki uyuşturucu almadı ama dediğim gibi etrafındaki insanların kurbanı oldu. Bizim duyumlarımız bu yöndeydi. Başka acılar yaşanmasın istiyoruz. Bizim de çocuklarımız var. Aynı hatalara gençlerimiz düşmesin. Amacımız kimseyi suçlamak değil. Çocuklarımızı korumak istiyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak için böyle toplantılar yapıyoruz” dedi.

“Lazerle haberleşiyorlar”
Mahallelerinde uyuşturucu ticaretine birçok kez tanık olduğunu belirten Mehmet Gökçen (45) ise, “Bu uyuşturucu illetini toplum olarak hep beraber silmek istiyoruz. Bunların hepsini kaldırmak istiyoruz. Bu cadde üzerinde olduğum için gördüm. Uyuşturucu satıcıları polis geldiğinde kırmızı lazer yakıyor ve önlem alıyor. Yeşil lazer yaktıklarında ise müşteri geliyor. Mahallede bu şekilde haberleşiyorlar” ifadelerini kullandı.
Mahallelerinde uyuşturucu satıcılarını istemediklerini belirten Kazım Belek (59) de, “Yakın tarihte bir arkadaşımızın oğlu, ondan önceki tarihte de başka bir gencimizi uyuşturucudan kaybettik. Dolayısıyla halk üzerine büyük bir infial oluştu” dedi. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: haberleşme, İzmir, lazer


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