Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı: 4 gözaltı

Adıyaman'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 1'i bayan 4 şahsın içerisinde olduğu araçtan tabanca ve bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı: 4 gözaltı

26 Ağustos 2018 18:05

Edinilen bilgilere göre, Dursun Çavuş Camii yakınlarında devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde bulunan biri bayan 4 kişiden şüphelendi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde aramalar yaparak şahıslarda da GBT sorgulaması yaptı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramalarda 400 grama yakın uyuşturucu maddesi olan bonzai ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai maddesi ile tabancaya el konulurken 1'i bayan 4 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kişilerin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç