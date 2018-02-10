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Uyuşturucu tacirleri ‘Şila’ya takıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından “Şila” isimli dedektör köpek ile yapılan aramada otobüse ait mazot deposu içerisine zulalanmış 164 paket halinde 84 kilo 521 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri Şilaya takıldı

10 Şubat 2018 10:14

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, “Şila” isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada inşaat halindeki binanın birinci katında bulunan otobüse ait mazot deposu içerisine zulalanmış 164 paket halinde 84 kilo 521 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtildi.

 

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