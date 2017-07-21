Uyuşturucu tacirleri tutuklandı !

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri gece 02.00 sıralarında operasyon yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 6 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan zanlıların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kestel Cumhuriyet Savcılığı bir kişiyi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, diğer 5 şahıs uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan Akkuş