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Uyuşturucu tacirleri yakalandı!

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki uyuşturucu taciri yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı!

26 Aralık 2017 08:04

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda T.E.(34) ve D.G.(27) isimli şahısların yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların üst aramalarında 18 parça metamfetamin, 2 adet Ecstasy hap, 37.20 gram bonzai maddesi ile uyuşturucu madde satımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.E. ve D.G. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
 

 

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