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Uyuşturucu tacirlerinden 6'sı tutuklandı

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi'den 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinden 6sı tutuklandı

10 Ocak 2018 19:03

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratına ulaştı. Farklı adreslerde uyuşturucu kullanmak suçundan 18 kişi yakalandı. Bu şahıslara uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, bir miktar esrar, 1 adet hassas terazi ve silah ve para ele geçirildi.

18 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 7 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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