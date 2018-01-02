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Uyuşturucu tacirlerine darbe: 5 gözaltı

Kocaali’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticaretti yaptığı belirlenen 4 kişi ve 17 ayrı suçtan aranan 1 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine darbe: 5 gözaltı

02 Ocak 2018 18:53

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları torbacı E.Ö.'yü uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı. E.Ö. gözaltına alınırken, uyuşturucu satın alan şahısların aracında da arama yapıldı. Araçta bulunanların sorgusunu yapan Narkotim ekipleri, U.A.'nın hırsızlık, cezaevinden firar, parada sahtecilik, iş yeri kurşunlama gibi 24 ayrı suçtan aranması olduğunu belirledi. Zanlıların araç ve üstlerinde yapılan aramada iki fişek esrar ve silah ele geçirildi. Zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A isimli şahıs, müdahale esnasında otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalıştı. E.A. ekiplerin takibi sonucunda Dilovası’nda yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan E.A.’ya aracılık ettiği tespit edilen K.Ş. ve M.B. de operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 

Murat Kanber
 

Etiketler: uyuşturucu

 

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