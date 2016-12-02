Düzce'de güvenlik güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu aracın durdurulması sonucu yapılan aramada, 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Haklarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan her iki şahıs, adli makamlara sevk edildi. Düzce genelinde emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı yürütülen çalışmaların sürdüğü ve suçla mücadelenin halkın da desteği ile aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Tuncay Türkgülü

DÜZCE